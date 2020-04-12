На завтра синоптики обещают ветер и дряпню

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидаются дожди, после полуночи вероятность осадков уменьшится, но рано утром к островам подойдет новая зона осадков, которая затем распространится на материк и принесет с собой дожди и мокрый снег.
Ветер юго-западный, 5-10, порывами 15, на островах и побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. После полуночи ветер ослабеет и на островах и западном побережье сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, с понижением в периоды осадков в виде мокрого снега до 2-3 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам осадки преимущественно в виде дождей. После полудня облачность разрядится, осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный 5-12, порывами 15, после полудня на побережье 17 м/сек. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла, на юго-востоке страны утром до 10 градусов тепла.