На завтра синоптики обещают ветер и дряпню

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник до полуночи ожидаются дожди, после полуночи вероятность осадков уменьшится, но рано утром к островам подойдет новая зона осадков, которая затем распространится на материк и принесет с собой дожди и мокрый снег.