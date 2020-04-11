Еще одна причина сидеть дома: завтра синоптики обещают мокрый снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.
Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. После полуночи облачность уплотнится, к утру к островам подойдут дождевые тучи. Ветер южный и юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов мороза, на западе страны от нуля до 5 градусов тепла.
Днем ожидается облачная погода, временами дожди, местами с мокрым снегом. После полудня осадков станет меньше, ожидаются прояснения. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами до 16, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.