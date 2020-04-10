Зима напомнит о себе: в Эстонии ожидается снег

Через Эстонию проследует зона пониженного давления, которая принесет во многие места ливневой дождь и мокрый снег, а в утренние часы местами возможны заряды снега.
К вечеру вслед за ложбиной придет к нам зона повышенного давления, погода улучшится, осадки прекратятся и порывистый западный и северо-западный ветер наконец-то успокоится.
В cубботу, 11 апреля, днем переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, в первой половине дня и снег, вечером осадки прекратятся. Ветер западный и северо-западный 5-11, порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 4…8°C.