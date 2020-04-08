На смену солнечной погоде в Эстонию придут дожди

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода. К утру облачность уплотнится начиная с северо-запада, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с, к утру уляжется, на островах западный и северо-западный. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.