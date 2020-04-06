Завтра в Эстонии потеплеет до +17 градусов

На северной периферии антициклона утро будет приветливо солнечным и сухим. Юго-западный ветер доставляет тепло и основной температурный фон приблизится к 15°C, лишь на побережье с наветренной стороны не более 10°C. Во второй половине дня ложбина низкого давления принесет на острова дожди, которые вечером распространятся далее на восток.