Завтра в Эстонии потеплеет до +17 градусов

На северной периферии антициклона утро будет приветливо солнечным и сухим. Юго-западный ветер доставляет тепло и основной температурный фон приблизится к 15°C, лишь на побережье с наветренной стороны не более 10°C. Во второй половине дня ложбина низкого давления принесет на острова дожди, которые вечером распространятся далее на восток.
Во вторник, 7 апреля, в первой половине дня в Эстонии погода будет солнечной и без осадков. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к западному, северо-западному.
Температура воздуха составит от 12 до 17, на побережье местами 7-10°C.