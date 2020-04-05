Вс, 5.04.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В Эстонии ожидается до 13 градусов тепла

В Эстонии ожидается до 13 градусов тепла

Солнце.

ФОТО: HEGE-LEE PAISTE / Sakala

Ложбина низкого давления, принесшая небольшие весенние дожди, уходит на восток. На северо-востоке республики дыхание зимы более заметно и осадки там могут быть со снегом. 

Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется. Воздух прогреется в континентальной части почти везде выше 10 градусов, слабый ветер этому поспособствует.

В понедельник, 6 апреля, днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, кое-где и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 3-8, на побережье порывы до 12 м/с, вечером перейдет к южному. Температура воздуха 8..13, на побережье и северо-востоке Эстонии 5..7°C.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ