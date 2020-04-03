Идеальная погода, чтобы остаться дома: в Эстонии ожидаются дожди и снег

Хотя по-прежнему на погоду Эстонии влияет его юго-западная часть, в утренние часы погода продержится без осадков. Однако уже после обеда достигнет нас новая порция влажного воздуха и во многих местах начнут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет по-прежнему порывистым, хотя сила его немного ослабеет.