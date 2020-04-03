Идеальная погода, чтобы остаться дома: в Эстонии ожидаются дожди и снег

Мощный циклон, который принес нам вчера штормовую погоду, отходит в район Баренцева моря и теряет силу.
Хотя по-прежнему на погоду Эстонии влияет его юго-западная часть, в утренние часы погода продержится без осадков. Однако уже после обеда достигнет нас новая порция влажного воздуха и во многих местах начнут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет по-прежнему порывистым, хотя сила его немного ослабеет.
В cубботу, 4 апреля, днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные заряды снега и мокрого снега.
Ветер западный 4-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 2..7°C.