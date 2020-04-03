Пт, 3.04.2020
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  • Идеальная погода, чтобы остаться дома: в Эстонии ожидаются дожди и снег

Идеальная погода, чтобы остаться дома: в Эстонии ожидаются дожди и снег

Мокрый снег.

ФОТО: Peeter Langovits

Мощный циклон, который принес нам вчера штормовую погоду, отходит в район Баренцева моря и теряет силу. 

Хотя по-прежнему на погоду Эстонии влияет его юго-западная часть, в утренние часы погода продержится без осадков. Однако уже после обеда достигнет нас новая порция влажного воздуха и во многих местах начнут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет по-прежнему порывистым, хотя сила его немного ослабеет.

В cубботу, 4 апреля, днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные заряды снега и мокрого снега.

Ветер западный 4-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

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