Чт, 2.04.2020
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Синоптики: и снова шторм

Шторм. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mailiis Ollino

Мощный циклон движется через Финляндию в направлении Белого моря.

Оставаясь завтра в южной части этого воздушного вихря, погода в Эстонии станет дождливой и со штормовым ветром, который даст о себе знать уже во второй половине дня. К вечеру обширная зона осадков пройдет и облачный покров начнет разрываться.

В пятницу, 3 апреля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 10-15, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, постепенно ослабеет и на островах развернется к северо-западному.

Температура воздуха составит от 2 до 5°C.

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