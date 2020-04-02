Синоптики: и снова шторм

Оставаясь завтра в южной части этого воздушного вихря, погода в Эстонии станет дождливой и со штормовым ветром, который даст о себе знать уже во второй половине дня. К вечеру обширная зона осадков пройдет и облачный покров начнет разрываться.

В пятницу, 3 апреля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдет как снег и мокрый снег, так и дождь, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный 10-15, порывами 20-25 м/с, во второй половине дня, начиная с запада, постепенно ослабеет и на островах развернется к северо-западному.