Ср, 1.04.2020
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Апрель в Эстонии будет теплее обычного, но не обойдется без снега

Весна.

ФОТО: Elmo Riig

Погода в апреле ожидается теплее обычного, но изменчивая. Богатым на осадки и ветреным будет начало месяца, пишет Postimees со ссылкой на Службу погоды.

Средняя температура воздуха будет выше нормы (норма 3,7..5,9°C). Осадки в пределах нормы (25..37 мм).

Погода в апреле будет переменчивой. Богатым на осадки и ветреным будет начало месяца, помимо дождя будет идти также снег и мокрый снег. 3 апреля ожидается штормовой ветер юго-западного и южного направлений.

В середине апреля под воздействием антициклона будет преобладать сухая погода.

В конце месяца на смену сухой погоде придут осадки — в основном будет идти дождь.

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