Апрель в Эстонии будет теплее обычного, но не обойдется без снега

Погода в апреле ожидается теплее обычного, но изменчивая. Богатым на осадки и ветреным будет начало месяца, пишет Postimees со ссылкой на Службу погоды.
Средняя температура воздуха будет выше нормы (норма 3,7..5,9°C). Осадки в пределах нормы (25..37 мм).
Погода в апреле будет переменчивой. Богатым на осадки и ветреным будет начало месяца, помимо дождя будет идти также снег и мокрый снег. 3 апреля ожидается штормовой ветер юго-западного и южного направлений.
В середине апреля под воздействием антициклона будет преобладать сухая погода.
В конце месяца на смену сухой погоде придут осадки — в основном будет идти дождь.