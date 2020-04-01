Так себе четверг: дождь, мокрый снег и порывистый ветер

На дорогах возможна гололедица. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, после полуночи юго-западный и южный, к утру порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до +1, на западе страны до 4 градусов тепла, к утру повысится.