На этой неделе синоптики обещают дожди и снег

По данным службы погоды Эстонии, на предстоящей неделе местами ожидаются сильные порывы ветра со снегом, мокрый снегом и дождем.
В ночь на вторник до полуночи переменная облачность, местами небольшие снегопады. После полуночи прояснится, погода будет без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/сек, утром западных направлений. Температура воздуха 3-9, на побережье местами 1 градус мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером облачность уплотнится, сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 14 м/сек, на островах и побережье 8-13, порывами до 17-20 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.
Днем облачно. На севере начнутся осадки, которые распространятся по всей стране. Пройдут снег, мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-11, порывами до 15 м/сек, на островах и побережье 8-13, порывами до 21 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В первой половине дня в среду начиная с северо-запада облачность рассеется, в течение дня осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный и западный, на островах северо-западный, 6-12, порывами до 15, на северном побережье до 18 м/сек. К вечеру ветер уляжется. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи облачность уплотнится, по регионам дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на северном побережье ветер северо-западный порывами до 14 м/сек. К утру ветер повернет на юго-запад и юг. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на побережье до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15, на островах до 18 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.