На этой неделе синоптики обещают дожди и снег

В ночь на вторник до полуночи переменная облачность, местами небольшие снегопады. После полуночи прояснится, погода будет без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/сек, утром западных направлений. Температура воздуха 3-9, на побережье местами 1 градус мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером облачность уплотнится, сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 14 м/сек, на островах и побережье 8-13, порывами до 17-20 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.

Днем облачно. На севере начнутся осадки, которые распространятся по всей стране. Пройдут снег, мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и западный, 6-11, порывами до 15 м/сек, на островах и побережье 8-13, порывами до 21 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В первой половине дня в среду начиная с северо-запада облачность рассеется, в течение дня осадки постепенно прекратятся. Ветер юго-западный и западный, на островах северо-западный, 6-12, порывами до 15, на северном побережье до 18 м/сек. К вечеру ветер уляжется. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.