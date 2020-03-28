Сб, 28.03.2020
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  • Сидеть дома будет проще: в Эстонии ухудшится погода и выпадет снег

Сидеть дома будет проще: в Эстонии ухудшится погода и выпадет снег

Мокрый снег.

ФОТО: Kristjan Teedema

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдут дожди, снегопады и мокрый снег. Ветер северный, 5-11, порывами до 13, на побережье до 17 м/сек, на островах 8-13, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер северный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

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