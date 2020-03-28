Сидеть дома будет проще: в Эстонии ухудшится погода и выпадет снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам пройдут дожди, снегопады и мокрый снег. Ветер северный, 5-11, порывами до 13, на побережье до 17 м/сек, на островах 8-13, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.