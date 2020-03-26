Снегопады и похолодание: к концу недели погода резко изменится

По данным службы погоды Эстонии, начиная с воскресенья похолодает.
До полуночи в ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи прояснится. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Вечером облачность уплотнится, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек, во второй половине дня западный и северо-западный, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье 4-7 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами пройдут снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-8, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.
В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Утром переменная облачность, по регионам небольшие снегопады. Ветер западных направлений, 2-7, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье местами 0-1 градус тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные снегопады. Ветер северо-западный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.