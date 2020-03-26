Снегопады и похолодание: к концу недели погода резко изменится

До полуночи в ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков, после полуночи прояснится. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Вечером облачность уплотнится, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 4-9, на побережье порывами до 12 м/сек, во второй половине дня западный и северо-западный, на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье 4-7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер северо-западный и северный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами пройдут снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 4-8, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.