Завтра синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается яcная погода, утром на западе страны местами переменная облачность без осадков.
Ветер юго-западный и южный, 2-8, на побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, на северном побережье западный и юго-западный 2-8 м/сек. Температура воздуха днем 8-13, на побережье местами 5 градусов тепла.