Эстония находится на западной периферии антициклона: чего ждать от погоды

Антициклон сместился с Белоруссии за восточную границу Прибалтики, Эстония находится на его западной периферии, что обеспечивает нам сухую погоду.
Яркое весеннее солнце и успокоившийся ветер сделали свое дело, над сушей воздух прогрелся ощутимо выше +10 градусов. Однако в прибрежных районах из-за ветра, дующего с более прохладной водной поверхности, показания термометров будут заметно ниже.
В пятницу (27.03) небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти, на северном побережье западный и юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье местами 5°C