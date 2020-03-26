Эстония находится на западной периферии антициклона: чего ждать от погоды

Яркое весеннее солнце и успокоившийся ветер сделали свое дело, над сушей воздух прогрелся ощутимо выше +10 градусов. Однако в прибрежных районах из-за ветра, дующего с более прохладной водной поверхности, показания термометров будут заметно ниже.