Чт, 26.03.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Эстония находится на западной периферии антициклона: чего ждать от погоды

Эстония находится на западной периферии антициклона: чего ждать от погоды

Весна в Эстонии.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Антициклон сместился с Белоруссии за восточную границу Прибалтики, Эстония находится на его западной периферии, что обеспечивает нам сухую погоду.

Яркое весеннее солнце и успокоившийся ветер сделали свое дело, над сушей воздух прогрелся ощутимо выше +10 градусов. Однако в прибрежных районах из-за ветра, дующего с более прохладной водной поверхности, показания термометров будут заметно ниже.

В пятницу (27.03) небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти, на северном побережье западный и юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье местами 5°C

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ