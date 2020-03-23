Синоптики рассказали, как мощный циклон повлияет на нашу погоду завтра

Область высокого давления продолжает контролировать Балтийский регион, сохраняя сухую погоду. Но в то же время мощный циклон с центром в далеких полярных широтах все же добавит нам облаков.
На границе между циклоном и антициклоном усилится юго-западный ветер и принесет немного тепла. Температуры воздуха будут уже около +5°C или даже чуть выше.
Во вторник (24.03) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-11, порывы 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха +3..+7°C.