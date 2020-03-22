К концу следующей недели в Эстонии станет по-настоящему тепло

Воздушная масса еще очень холодная, поэтому ночи морозные, но днем на солнце температура воздуха достигает плюсовых значений. Вначале недели показания дневных термометров довольно скромные, но с каждым днем воздух будет прогреваться все больше и конец недели ожидается по-настоящему теплым.