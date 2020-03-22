Вс, 22.03.2020
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  • К концу следующей недели в Эстонии станет по-настоящему тепло

К концу следующей недели в Эстонии станет по-настоящему тепло

Весна.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Антициклон обосновался в наших краях и порадует солнечной, сухой погодой. 

Воздушная масса еще очень холодная, поэтому ночи морозные, но днем на солнце температура воздуха достигает плюсовых значений. Вначале недели показания дневных термометров довольно скромные, но с каждым днем воздух будет прогреваться все больше и конец недели ожидается по-настоящему теплым.

В понедельник, 23 марта, днем на западе Эстонии переменная облачность, на востоке ясно. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, южный 2-8, на западном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

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