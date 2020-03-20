Зима не сдается: на смену солнцу придет снег

Район Балтийского моря охватывает антициклональное поле, центральная часть которого в субботу будет располагаться по югу Норвегии и останется малоподвижной.
По восточной периферии этого барического образования через Эстонию с севера на юг перемещается ложбина низкого давления, что приведет к уплотнению облачного массива. На высотах воздушная масса достаточно холодная, и нас будут сопровождать кратковременные осадки в виде снега.
В субботу, 21 марта, днем переменная облачность. Временами пройдет снег. Ветер северной четверти 3-8, порывами до 12 м/с, на островах и западном побережье 6-11, порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.