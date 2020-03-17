Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо

В среду (18.03) днем облачно. Утром зона осадков подойдет к островам и далее распространится по всей Эстонии. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, вечером, начиная с островов, пойдут на убыль. Юго-западный ветер 4-10, порывы 13, на побережье до 17 м/с. Во второй половине дня усилится на островах и в районе Рижского залива, вечером и в континентальной части западный, юго-западный ветер порывы до 20, на побережье до 23 м/с. Температура воздуха 4..8°С.