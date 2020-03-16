Завтра в Эстонии потеплеет

В течение дня вновь усилится юго-западный ветер, увеличится облачность и вечером в западных уездах кое-где возможен дождь. Температура воздуха повысится и может местами достигать 7°C.

Во вторник (17.03) в первой половине дня малооблачно и без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, вечером на западе Эстонии местами возможен небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 3..7°С.