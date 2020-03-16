Пн, 16.03.2020
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Завтра в Эстонии потеплеет

Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Гребень высокого давления принес нам прошедшей ночью кратковременное затишье, но ему на смену через Скандинавию распространяется юго-восточная периферия обширного циклона.

В течение дня вновь усилится юго-западный ветер, увеличится облачность и вечером в западных уездах кое-где возможен дождь. Температура воздуха повысится и может местами достигать 7°C.

Во вторник (17.03) в первой половине дня малооблачно и без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, вечером на западе Эстонии местами возможен небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

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