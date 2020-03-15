На завтра синоптики обещают снег

Осадки в основном пройдут в виде мокрого снега и дождя, однако утром во ввнутренних районах местами также возможен снег. После полудня, начиная с Хийумаа ветер постепенно повернёт на северо-запад и немного ослабеет, осадки на западе Эстонии прекратятся и облачность поредеет. Вечером осадки из восточных уездов удалятся в Россию.

В понедельник (16.03) облачно с прояснениями. Зона осадков распространится на всю Эстонию, пройдет дождь и мокрый снег, в первой половине дня во внутренних районах местами также со снегом. После обеда, начиная с северо-запада, облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер юго-западный 6-12, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами 22 м/с. Около полудня ветер, начиная с островов, развернется к западному, северо-западному направлению и ослабеет. Температура воздуха 1..6°С.