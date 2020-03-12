Завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

Активный циклон ночью пройдет вдоль Финского залива ,утром он будет уже в районе Петербурга и в пятницу продолжит свое движение дальше на северо-восток, балтийские страны останутся его тыловой части, поэтому не обойдется без дождя и мокрого снега.
Вместе с северо-западным ветром начнется поступление более холодного воздуха, вечером не исключен и снег.
В пятница (13.03) днем облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут ливни дождя и мокрого снега, вечером в северной Эстонии пройдет также и снег. Ветер западный, северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами 20м/с. Температура воздуха 2..6, вечером понизится до -1..+3°С.