Чт, 12.03.2020
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Завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

Мокрый снег в Таллинне.

ФОТО: Toomas Huik

Активный циклон ночью пройдет вдоль Финского залива ,утром он будет уже в районе Петербурга и в пятницу продолжит свое движение дальше на северо-восток, балтийские страны останутся его тыловой части, поэтому не обойдется без дождя и мокрого снега.

Вместе с северо-западным ветром начнется поступление более холодного воздуха, вечером не исключен и снег.

В пятница (13.03) днем облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут ливни дождя и мокрого снега, вечером в северной Эстонии пройдет также и снег. Ветер западный, северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами 20м/с. Температура воздуха 2..6, вечером понизится до -1..+3°С.

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