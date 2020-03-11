Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются циклоны, погода будет резко меняться
Один за другим через Эстонию движутся циклоны и несут с собой дождливую и ветреную погоду, сообщает Служба погоды.
До полудня осадки будут редкими и слабыми, а ветер умеренным. Но уже во второй половине дня над Балтийским морем сформируется новый вихрь, который к вечеру достигнет эстонского побережья. Осадки в виде дождя и мокрого снега станут интенсивнее и распространятся по всей стране, да и ветер быстро начнет набирать силу. Однако мы по-прежнему останемся в теплой воздушной массе, и показания термометра будут колебаться возле отметки 5°C.
В четверг, 12 марта, днем преимущественно облачно. Пройдет дождь и мокрый снег, к вечеру осадки будут более интенсивными. Ветер юго-западный и западный 8-13, порывами 15-20 м/с, ближе к вечеру на севере Эстонии ветер ослабеет и развернется к южному. Температура воздуха 4..8°C, вечером понизится до 2..4°С.