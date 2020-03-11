Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются циклоны, погода будет резко меняться

До полудня осадки будут редкими и слабыми, а ветер умеренным. Но уже во второй половине дня над Балтийским морем сформируется новый вихрь, который к вечеру достигнет эстонского побережья. Осадки в виде дождя и мокрого снега станут интенсивнее и распространятся по всей стране, да и ветер быстро начнет набирать силу. Однако мы по-прежнему останемся в теплой воздушной массе, и показания термометра будут колебаться возле отметки 5°C.