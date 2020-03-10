Вт, 10.03.2020
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К выходным в Эстонии резко похолодает

Мороз.

ФОТО: Elmo Riig

По данным службы погоды Эстонии, хотя в последнее время погода была преимущественно плюсовой, к концу недели снова ожидаются минусовые температуры. 

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди или мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-14, порывами 20 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и мокрый снег, к вечеру осадки будут интенсивнее. Ветер юго-западный и западный, 8-13, порывами 18, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла. 

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и мокрый снег распространятся с запада страны на восток, утром местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами до 15 м/сек, близ Рижского залива 9-14, порывами 20 м/сек, около полуночи начиная с островов сменит направление на западное и северо-западное. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем 1-5 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, на островах и побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от нуля до 3 градусов мороза. 

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