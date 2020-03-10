Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Циклоны над Атлантикой снова активизировались, на большой скорости неся через страны Балтийского моря к нам дождевые облака.
На периферии области низкого давления, расположившейся над Норвежским морем, ночью развился новый частный циклон, который уже достиг юга Швеции. Днем он медленно движется через Аландские острова на южную Финляндию, перенося через Эстонию с запада на восток облака с осадками. Пройдут дожди, однако местами возможен мокрый снег.
В среду (11.03) облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер постепенно повернет на юго-западный и западный 6-10, порывами до 16, на островах и побережье 8-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха 2..6°С.