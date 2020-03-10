Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

На периферии области низкого давления, расположившейся над Норвежским морем, ночью развился новый частный циклон, который уже достиг юга Швеции. Днем он медленно движется через Аландские острова на южную Финляндию, перенося через Эстонию с запада на восток облака с осадками. Пройдут дожди, однако местами возможен мокрый снег.