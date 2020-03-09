Пн, 9.03.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Жителей Эстонии ждет теплый и дождливый вторник

Жителей Эстонии ждет теплый и дождливый вторник

Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

На нашу погоду вновь начинают влиять циклоны с Атлантики. Во вторник через Эстонию пройдет малоактивная ложбина низкого давления, и осадки распространятся с запада на материковую часть страны.

После обеда, начиная с островов, осадки прекратятся и облачность начнет редеть. Сильного ветра не ожидается, а воздух будет по-весеннему теплым.

Во вторник (10.03) облачно с прояснениями. С запада на материковую часть Эстонии распространится зона осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10, вечером на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха +3...+7°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ