В понедельник жителей Эстонии ждет по-настоящему весенняя погода

На западе Эстонии станет более ветрено, добавится облаков, но сильных осадков не ожидается. На востоке республики и вовсе по-весеннему солнечно, а температуры воздуха могут достигать 8 градусов тепла.

В понедельник, 9 марта, в первой половине дня небольшая и переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, на западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9, в первой половине дня на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.