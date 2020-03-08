Вс, 8.03.2020
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В понедельник жителей Эстонии ждет по-настоящему весенняя погода

Весна.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Начало новой недели будет вполне весенним. Эстония находится на далекой юго-восточной периферии циклона.

На западе Эстонии станет более ветрено, добавится облаков, но сильных осадков не ожидается. На востоке республики и вовсе по-весеннему солнечно, а температуры воздуха могут достигать 8 градусов тепла.

В понедельник, 9 марта, в первой половине дня небольшая и переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится, на западе Эстонии местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-9, в первой половине дня на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.

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