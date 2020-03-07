В ближайшие дни синоптики обещают до восьми градусов тепла

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по регионам пройдут дожди или мокрый снег. Ветер южный, 3-9, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам дожди, во второй половине дня на западе страны зона осадков шире. Ветер южный, 3-9, утром на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.