Синоптики: к ночи в Эстонию придут снегопады и дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье около полуночи по регионам ожидаются небольшие снегопады, мокрый снег и дожди, по многим регионам туманы. Ночью облачность рассеется. Ветер восточных, после полуночи переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 0-6 градусов мороза.