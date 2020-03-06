В субботу погода порадует жителей Эстонии теплом

Конец недели будет уютным и спокойным, без штормов и сильных осадков.
Малоактивная область низкого давления обоснуется над Литвой и своей северной периферией дотянется до нас. Температурный фон по-прежнему выше нормы, но тепло умеренное. В ночные часы преобладание слабо отрицательных температур, днем около +5°C. Осадки тоже не будут досаждать, они возможны лишь в отдельных местах.
В cубботу, 7 марта, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Утром местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, на северном побережье утром западный, юго-западный ветер порывы до 11 м/с.
Температура воздуха составит от +4 до +8°C.