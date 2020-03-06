В субботу погода порадует жителей Эстонии теплом

Малоактивная область низкого давления обоснуется над Литвой и своей северной периферией дотянется до нас. Температурный фон по-прежнему выше нормы, но тепло умеренное. В ночные часы преобладание слабо отрицательных температур, днем около +5°C. Осадки тоже не будут досаждать, они возможны лишь в отдельных местах.