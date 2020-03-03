Вт, 3.03.2020
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В ближайшие дни синоптики обещают тепло и дряпню

Ожидается мокрый снег.

ФОТО: Toomas Huik

 По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни термометр вновь покажет до 7 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла. 

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Утром облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла. 

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, на юге страны снег и мокрый снег. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами мокрый снег и дожди, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на юге страны от нуля до +3, на островах до +2, днем 1-5 градусов тепла.

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