В ближайшие дни синоптики обещают тепло и дряпню

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Утром облачность рассеется, вероятность осадков уменьшится. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.