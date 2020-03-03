Завтра в Эстонии станет еще дождливее и ветренее

Днем восточное крыло этого атмосферного вихря охватит Эстонию и под его влиянием погода станет более дождливой и ветреной. Вечером хватка циклона немного ослабеет, более плотные дождевые облака отойдут на Финляндию и ветер начнёт ослабевать.

В среду, 4 марта, в Эстонии будет преимущественно облачно. Пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня, начиная с юга, осадки поредеют. Ветер восточный и юго-восточный 6-11, порывами 14, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, после полудня ветер развернется на южный и юго-западный и ослабеет.