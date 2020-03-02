В ближайшие дни в Эстонии будет тепло и дождливо

В ночь на среду преимущественно облачно. Около полуночи в районе Рижского залива пойдут дождь и мокрый снег, осадки распространятся на северо-восток, местами они могут быть сильными. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем преимущественно облачно. Пройдут дождь и мокрый снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12, на побережье порывами до 17 м/сек, во второй половине дня южный, на островах юго-западный, ветер уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам дожди или мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.