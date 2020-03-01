Завтра ожидается небольшое потепление
Ранней весной солнышко красиво отражает снежную поверхность, если она есть, и делает вокруг все намного ярче. Сегодня могут уже понадобиться солнечные очки.
Гребень высокого давления обеспечит нам комфортный теплый день. На островах и на юге Эстонии, где снег уже почти растаял, температура воздуха может достигать 7 градусов.
В понедельник, 2 марта, днем переменная облачность. Утром еще местами небольшой дождь и мокрый снег, возможен туман. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.