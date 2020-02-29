Снег не отступает: синоптики рассказали, каким будет первый день весны

В ночь на воскресенье, начиная с запада облачность уплотнится. В начале ночи на севере Эстонии местами снег и мокрый снег.
После полуночи новая зона снега и мокрого снега распространится с юго-запада на северо-восток по всей Эстонии, утром на западе будет и дождь. Опасность гололеда, на дорогах - гололедицы. Ветер южный, юго-восточный 4-10, к утру в районе Рижского залива порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2°С.
В воскресенье днем облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, во второй половине дня, начиная с запада, прекратятся и облачность рассеется. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному 5-10, порывы 14, на островах и побережье 8-13, порывы 17-20 м/с. Температура воздуха днем +2..+5°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южный, юго-восточный 4-8 м/с, утром немного усилится. Высота волны 0,3-0,8 м. В начале ночи местами снег. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью -3..+1°C.
В воскресенье утром в Причудье усилится южный, юго-восточный ветер 5-10, порывы 14 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному. Высота волны 0,8-1,3 м. Утром пойдет снег, днем перейдет в мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки прекратятся. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха повысится до +2..+4°C.