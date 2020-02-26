Ср, 26.02.2020
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Зимний реванш: метель и сильный ветер проявят себя в Эстонии и в четверг

Зима в Эстонии.

ФОТО: Elmo Riig

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам снегопады и метели, на юге страны и Сааремаа также мокрый снег и дожди. Ветер восточных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с, на севере страны восточный и северо-восточный 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье островов местами 1 градус тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады и метели, на Сааремаа также мокрый снег и дождь. Ветер восточных направлений 3-9, в районе Рижского залива порывами до 14 м/с, на севере страны восточный и северо-восточный ветер, 6-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на побережье островов местами 2 градуса тепла.

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