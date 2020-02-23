На этой неделе синоптики обещают снег

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами 15 м/сек. К утру ветер ослабеет и на западе страны сменит направление на юго-восточное. Днем облачность уплотнится, снег и мокрый снег медленно распространятся с юга-запада на северо-восток страны. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 15, а островах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах до +2, днем от -1 до 3 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, на островах и западном побережье также и дожди. Ветер южных направлений, 5-11, близ Рижского залива порывами 15 м/сек, после полуночи на северном побережье сменит направление на восточное. Днем также ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, вечером снег. Ветер южный и юго-западный, на севере страны восточный и юго-восточный, 5-11, на побережье до 13, порывами 18 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до одного градуса тепла, на островах и западном побережье до 3 градусов тепла, днем от -1 до 3 градусов тепла.