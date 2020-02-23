Синоптики рассказали, когда в Эстонии стихнет штормовой ветер

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/сек, к утру на островах и северо-западном побережье усилится порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла.