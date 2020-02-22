Новая неделя начнется с солнечной теплой погоды, затем похолодает

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами 15-18 м/сек. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на побережье порывами 15-18 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 1-4 градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах небольшие дожди; около полуночи ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/сек. К утру ветер ослабеет и сменит направление на юго-восточное и восточное. Днем облачность уплотнится, снег и мокрый снег медленно распространятся с юга на север страны. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах до +2, днем от -1 до 2 градусов тепла.