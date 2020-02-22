Мокрый снег, штормовой ветер и не только: в воскресенье погода не порадует

Ветер юго-западный и западный, 9-14, порывами 18-21, на островах и побережье 12-17, порывами 26 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 16 м/сек, на островах и побережье 10-14, порывами до 20 м/сек, к вечеру ослабеет и на западе страны сменит направление на северо-западное. Температура воздуха днем 2-6 градусов тепла.