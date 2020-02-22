В Эстонии бушует шторм: паромное сообщение нарушено, дорожные условия резко ухудшаются

В субботу активные области низкого давлений направляется к норвежскому побережью, оказывая мощное влияние на окрестности Балтийского мор — так, большую часть Эстонии и Балтийского моря ожидает очередной шторм с сильными осадками, поэтому по многим уездам Служба погоды направила предупреждение второго уровня.

На Сааремаа усиливается южный и юго-западный порывами 25-30, а на Хийумаа до 22-27 м/сек.

В Харьмаа, Ляэнемаа и Пярнумаа ветер усиливается до 22-27 м/сек. После полудня мокрый снег и дожди здесь также усилятся.

В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа по прогнозу погоды порывы ветра достигают 20-24 м/сек. В Ярвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа порывы ветра могут достигать 20-23 м/сек.

По Тартумаа, Валгамаа, Йыгевамаа, Пылвамаа и Вырумаа направлено штормовое предупреждение первого уровня, здесь порыва ветра достигают 17-20 м/сек.

На Чудском озере ветер южный и юго-западный 8-12, порывами до 15 м/сек с усилением во второй половине дня до 10-15, порывами 20 м/сек. В северной части Финского залива днем усиливается южный и юго-западный ветер до 17-22, порывами до 30 м/сек. И в северной части Рижского залива ожидается порывы ветра до 30 м/сек.

В западной части Финского залива ветер 14-19, порывами до 28 м/сек. В восточной части Финского залива ветер 14-18, порывами до 25 м/сек.

В проливе Вяйнамере в течение дня ожидается ветер 14-18, порывами до 25 м/сек.

Паромное сообщение нарушено

Субботний шторм нарушил судоходное сообщение между островами и материком. Из-за сильного ветра компания Kihnu Veeteed отменила утренние рейсы из Кихну и Муналайда, возможны и сбои в отправлениях пассажирского парома Kihnu Virve с Кихну в 16.15 и с Муналайда в 17.45. Информация об отправлениях будет уточнена на сайте судоходной компанией в 15.15.

В воскресенье отправления парома Kihnu Virve по маршруту Кихну-Муналайд также могут быть нарушены из-за сильного ветра.

С субботы из-за сильного ветра и высокого уровня воды пассажирский паром Ormsö не будет перевозить транспортные средства весом более 3,5 тонн.

Время вечернего отправления пассажирского парома Soela из Трийги на линии Сыру — Трийги может измениться.

В воскресенье сильный ветер может также повлиять на расписание парома Soela на маршруте Сыру-Трийги.

Условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться

По сообщению Центра управления движением, в субботу из-за осадков и сильного ветра условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться, к тому же на проезжую часть могут падать деревья или ветки.

По сообщению Центра управления движением, рано утром дорожное покрытие государственных и основных шоссе было влажным или сухим.