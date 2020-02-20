Синоптики предупреждают: в выходные на Эстонию обрушится новый шторм

В пятницу ветер южный и юго-западный на материковой части порывами 15 м/с, на побережье 18, на островах до 23 м/с. Во второй половине дня немного ослабеет, пишет Postimees .

В субботу ветер вновь наберет значительную мощь. Около полуночи с островов начнет снова усиливаться юго-западный ветер. Утром порывы ветра на островах будут достигать 23 м/с, на западном побережье материковой части 20 м/с и на материковой части 15-16 м/с. В течение дня ветер станет еще сильнее и после полудня порывы на материковой части будут превышать 20 м/с, а на побережье до 25 м/с, на Сааремаа и вблизи Рижского залива до 27 м/с.