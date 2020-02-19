Завтра в Эстонии будет тепло и туманно

Образовавшемуся ночью туману потребуется некоторое время, чтобы рассеяться. Новые изменения в погоде придут следующей ночью, в следствии чего, вечером на островах и по западному побережью начнет быстро усиливаться южный, юго-западный ветер.

В четверг (20.02) переменная облачность. В утренние часы сохраняется туман. По востоку Эстонии местами небольшие осадки. Ветер переменного направления 1-7 м/с, во второй половине дня повернет к юго-западному, южному и усилится до 4-10, на островах и побережье вечером порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.