Ср, 19.02.2020
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Завтра в Эстонии будет тепло и туманно

Туман.

ФОТО: Mailiis Ollino

Гребень высокого давления, смещающийся через Эстонию на восток, принесет нам 20.02 спокойную и сухую погоду.

Образовавшемуся ночью туману потребуется некоторое время, чтобы рассеяться. Новые изменения в погоде придут следующей ночью, в следствии чего, вечером на островах и по западному побережью начнет быстро усиливаться южный, юго-западный ветер.

В четверг (20.02) переменная облачность. В утренние часы сохраняется туман. По востоку Эстонии местами небольшие осадки. Ветер переменного направления 1-7 м/с, во второй половине дня повернет к юго-западному, южному и усилится до 4-10, на островах и побережье вечером порывами до 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

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