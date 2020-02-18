Теплую среду в Эстонии омрачат мокрый снег и дождь

Циклон, достигнувший побережья Белого моря, продолжает двигаться на северо-восток. Связанная с ним ложбина простирается до Балтийского моря, неся за собой плотное облачное покрывало и сохраняя довольно порывистый юго-западный ветер. Столбики термометров остаются на отметке значительно выше нуля градусов.
В среду, 19 февраля, в Эстонии будет преимущественно облачно. Время от времени будут идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывами 16 м/с, на побережье порывами до 18 м/с, после обеда ветер ослабеет, вечером на островах развернется к западному.
Температура воздуха составит от +2 до +5°С.