Вт, 18.02.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Теплую среду в Эстонии омрачат мокрый снег и дождь

Теплую среду в Эстонии омрачат мокрый снег и дождь

Зонтик.

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Циклон, достигнувший побережья Белого моря, продолжает двигаться на северо-восток. Связанная с ним ложбина простирается до Балтийского моря, неся за собой плотное облачное покрывало и сохраняя довольно порывистый юго-западный ветер. Столбики термометров остаются на отметке значительно выше нуля градусов.

В среду, 19 февраля, в Эстонии будет преимущественно облачно. Время от времени будут идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, порывами 16 м/с, на побережье порывами до 18 м/с, после обеда ветер ослабеет, вечером на островах развернется к западному.

Температура воздуха составит от +2 до +5°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ