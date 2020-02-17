К вечеру четверга резко похолодает

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди или мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13, порывами до 15-20 м/сек. На островах и побережье ветер 13-18, порывами до 27 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам дожди. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек. На островах и побережье ветер 10-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 17-20 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем преимущественно облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.