К вечеру четверга резко похолодает

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни поднявшийся на выходных сильный ветер уляжется.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди или мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13, порывами до 15-20 м/сек. На островах и побережье ветер 13-18, порывами до 27 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам дожди. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек. На островах и побережье ветер 10-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.
В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 17-20 м/сек. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем преимущественно облачно, кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный. На островах ветер утром северо-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла, к вечеру упадет до 0-3 градусов мороза.