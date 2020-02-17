О погоде во вторник: тепло и очень ветрено

Эстония находится в тыловой части мощного циклона, поэтому холодно не будет, поскольку сильные юго-западные потоки несут нам с Атлантики довольно теплый воздух.
Однако, к сожалению, ветер сохранится сильным и порывистым - штормовым, а немного ослабеет он лишь ближе к вечеру.
Во вторник, 18 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15-18 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 18-22 м/с.
Температура воздуха составит от 4 до 7°С.