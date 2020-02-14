К Эстонии приближаются мощные атлантические циклоны

Уже в субботу днем мы окажемся на периферии одного из них. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 20 м/с, во второй половине дня подоспеет и зона осадков. Воскресным днем у нас еще более мощный шторм и всплеск тепла, когда порывы юго-западного, южного ветра в континентальной части до 20, на побережье до 27 м/с, а температура воздуха повысится до +4..+7 градусов. Под влиянием циклонов вероятность осадков высокая.