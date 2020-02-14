Пт, 14.02.2020
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К Эстонии приближаются мощные атлантические циклоны

Сильный ветер на пляже.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Непродолжительный период спокойной погоды завершился, и снова на арену выходят мощные атлантические циклоны.

Уже в субботу днем мы окажемся на периферии одного из них. Южный, юго-западный ветер усилится порывами до 20 м/с, во второй половине дня подоспеет и зона осадков. Воскресным днем у нас еще более мощный шторм и всплеск тепла, когда порывы юго-западного, южного ветра в континентальной части до 20, на побережье до 27 м/с, а температура воздуха повысится до +4..+7 градусов. Под влиянием циклонов вероятность осадков высокая.

В субботу, 15 февраля, в Эстонии увеличится облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег, вечером на востоке Эстонии и снег. Ветер южный, юго-западный 5-12, порывами 14, на побережье до 20 м/с.

Температура воздуха составит 0..+4°С.

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