Синоптики: в ближайшие дни погода будет крайне теплой по зимним меркам

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшее дни погода будет по-прежнему крайне теплой по зимним меркам.
В ночь на пятницу переменная облачность. По регионам небольшие осадки. Ветер западных направлений 2-8 м/с, до полуночи на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня начиная с островов пойдут дождь и мокрый снег, на востоке страны также пройдет снег. Ветер южный и юго-западный, 4-9, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны также снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, утром ветер постепенно усилится. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем облачно. Утром к островам подойдет зона осадков, дождь и мокрый снег постепенно распространятся по материковой части страны. Ветер южный 7-12, порывами до 17 м/с, на побережье до 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.