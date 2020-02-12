Синоптики: в ближайшие дни погода будет крайне теплой по зимним меркам

В ночь на пятницу переменная облачность. По регионам небольшие осадки. Ветер западных направлений 2-8 м/с, до полуночи на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с, после полуночи южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня начиная с островов пойдут дождь и мокрый снег, на востоке страны также пройдет снег. Ветер южный и юго-западный, 4-9, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.