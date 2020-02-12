Ср, 12.02.2020
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Синоптики обещают жителям Эстонии еще один дождливый день

Дождь в Таллинне.

ФОТО: Eero Vabamägi

Достигшая Скандинавии ложбина низкого давления завтра будет влиять на погоду Эстонии, пройдут дожди и мокрый снег. Днем ложбина циклона с дождевыми облаками отойдёт на восток, северо-восток. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность поредеет, и вероятность выпадения осадков уменьшится.

В четверг, 13 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, после обеда, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится, и облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, вечером ослабеет.

Температура воздуха составит +1...+4°С.

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