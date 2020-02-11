В среду в Эстонии не обойдется без дождя и мокрого снега

Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ближе к вечеру на континентальной части осадков станет меньше. Однако к островам с моря подойдёт новая порция осадков и пройдёт ночью через Эстонию в виде дождя и мокрого снега, по востоку в виде снега.