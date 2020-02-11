В среду в Эстонии не обойдется без дождя и мокрого снега

Со стороны Норвежского моря через Балтику смещается ложбина низкого давления на северо-восток, которая принесет с собой выпадение осадков.
Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ближе к вечеру на континентальной части осадков станет меньше. Однако к островам с моря подойдёт новая порция осадков и пройдёт ночью через Эстонию в виде дождя и мокрого снега, по востоку в виде снега.
В среду, 12 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Юго-западный и южный ветер 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с.
Температура воздуха составит +1..+4°С.